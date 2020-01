Napoli, al San Paolo arriva la Fiorentina: gara live su DAZN (Di sabato 18 gennaio 2020) Il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Perugia non può essere certamente sufficiente per pensare che il momento difficile del Napoli sia ormai alle spalle. La classifica in Serie A è infatti ancora insufficiente per una formazione che era partita con l’idea di lottare per il titolo e nemmeno il cambio di tecnico … L'articolo Napoli, al San Paolo arriva la Fiorentina: gara live su DAZN Leggi la notizia su calcioefinanza

