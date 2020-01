Amadeus vuole Al Bano e Romina a Sanremo 2020: “Sarebbe il primo inedito dopo 25 anni” (Di martedì 14 gennaio 2020) Continua il tira e molla tra il Festival di Sanremo e Al Bano e Romina Power. Amadeus si è sbottonato durante la conferenza stampa del Festival, annunciando la volontà di poterli avere sul palco assieme a lui, cantando, perché no, un inedito scritto da Cristiano Malgioglio: "Il primo inedito dopo 25 anni". Leggi la notizia su fanpage

an12frnc : RT @claudoe: 'La fiducia della Rai', che l'ha lasciato solo. 'Sanremo non è mio, è di tutti', mentre se ne assume tutta la responsabilità.… - marikasantaross : RT @claudoe: 'La fiducia della Rai', che l'ha lasciato solo. 'Sanremo non è mio, è di tutti', mentre se ne assume tutta la responsabilità.… - ItsWendish : RT @claudoe: 'La fiducia della Rai', che l'ha lasciato solo. 'Sanremo non è mio, è di tutti', mentre se ne assume tutta la responsabilità.… -