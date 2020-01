Accadde oggi: il 14 gennaio 1968 il devastante terremoto nella Valle del Belice (Di martedì 14 gennaio 2020) 14 gennaio 1968. “Una domenica come tante nella Valle del Belice. Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto!”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale si contano i primi danni. Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono persino a Palermo, Trapani e Sciacca. Alla radio ancora nessuna notizia. La partita è in corso e di quello che sta accadendo non viene detto nulla. Ma ecco arrivare alle 16.48 la terza scossa, con crolli a Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Margherita e Santa Ninfa. Poco si sa della situazione. Intanto la partita è finita. Il Palermo pareggia 2 a 2. Molti, nonostante il freddo, decidono di dormire ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

