Sardine | il leader Mattia Santori | “Italiani interessati? Vogliamo superare il 25 per

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019), il: “Puntiamo al 25 per cento” Levogliono trovare un dialogo con la politica e coinvolgere oltre il 25 per cento degli italiani, più di uno su 4. È il pensiero espresso oggi daldel movimentoin diretta tv a ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. “Puntiamo a trovare un dialogo con la politica, non siamo ancora pronti a trovare né i punti del dialogo né un interlocutore del dialogo”, ha dettosu Raitre. “Il nostro obiettivo è superiore a un italiano su quattro”, ha poi dichiarato, commentando il sondaggio secondo cui un italiano su quattro potrebbe essere interessato al loro movimento.ha dichiarato che il programma comprende dieci punti e che verrà reso pubblico “dopo oggi”. Alla domanda se leabbiano già contatti con il Pd,ha ...

NicolaPorro : Sulle #Sardine #daleggere @AntonioSocci1: ricordano le piazze contro #Brexit e #BorisJohnson, poi smentite dal voto… - fattoquotidiano : Sardine, il leader Santori: “Casapound con noi a Roma? È piazza antifascista che canta ‘Bella Ciao’, sarebbe un gra… - Agenzia_Ansa : #Sardine avanti tutta, a Roma la prima convention: 'Primo obiettivo tornare nelle piazze', dice il leader Mattia… -