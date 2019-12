Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Doppietta italiana nelfemminile di Saint Moritz.torna al successo con il tempo di 1’12″96, precedendo di un solo centesimo l’altra azzurra. Sullo scalino più basso del podio la statunitense Mikaela Shiffrin, che che ha perso due decimi nella sola parte finale di puro scorrimento ed è arrivata in ritardo di 0″13. Quattordicesima Elena Curtoni, sedicesima Francesca Marsagliaa Marta Bassino. La, al settimo successo in coppa del mondo, a otto porte dall’arrivo ha perso ilriuscendo comunque a completare la garascomporsi. Ai microfoni di Raisportha detto: “Mi brucia per un centesimo. Sono contenta per la mia gara di oggi, nel salto finale sono andata un po’ lunga, ho preso velocità ma c’è stata qualche sbavatura, potevo fare qualcosa di meglio”. È ...

fattoquotidiano : Sci, Sofia Goggia prima senza un bastoncino nel SuperG davanti a Federica Brignone: è doppietta azzurra a Saint Mor… - marcoranieri72 : RT @fattoquotidiano: Sci, Sofia Goggia prima senza un bastoncino nel SuperG davanti a Federica Brignone: è doppietta azzurra a Saint Moritz… - Claudio6745 : RT @fattoquotidiano: Sci, Sofia Goggia prima senza un bastoncino nel SuperG davanti a Federica Brignone: è doppietta azzurra a Saint Moritz… -