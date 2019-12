La morte di Avicii definita da David Guetta “un campanello d’allarme” | perché la salute

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il 20 aprile 2018, il corpo di Tim Bergling, in arte, viene ritrovato senza vita in un resort di Muscat, in Oman. Il dj e producer svedese aveva 28 anni, e da tempo la sua vita era caduta in una spirale di malessere che l’ha condotto prima lontano dai riflettori, poi alla. Unavelata di mistero, dove si rincorrono voci – mai completamente confermate dalla famiglia – di suicidio. La tragica fine di un ragazzo baciato da un talento e da un successo smisurati ha acceso i riflettori su un mondo, quello dei dj, in cui stress, ansie, ritmi di vita insostenibili giocano un ruolo fondamentale nel saldo, spesso in negativo, delle vite degli artisti. Lo scorso 5 dicembre,è stato ricordato in una serata tributo a Stoccolma, uno show dove erano presenti superstar come Rita Ora, Aloe Blacc, Adam Lambert, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike e...

