Biathlon | Inseguimento maschile Hochfilzen 2019 | Johannes Bø impartisce l’ennesima

(Di sabato 14 dicembre 2019)Bø vince in maniera ineccepibile l’diad(Austria), dominando la prova dal primo all’ultimo metro e dando una dimostrazione di forza impressionante a tutti gli avversari. Il ventiseienne norvegese ha chiuso con lo shootout al poligono e la sua vittoria in questo primostagionale non è mai stata messa in discussione, nonostante un livello generale veramente elevato da parte degli inseguitori. Si tratta inoltre del 41esimo successo individuale in carriera per un atleta che sta riscrivendo i libri di storia di questo sport. In seconda posizione si è classificato il russo Alexander Loginov, a 33 secondi, ugualmente perfetto al poligono e scrollatosi di dosso un brillante Lukas Hofer solo alla quarta serie. L’altoatesino ha mostrato la migliore versione di se stesso sia sugli sci che al tiro fino al secondo ...

