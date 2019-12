Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Hands off, giù le mani! Suona molto più cool di “semi-autonoma”, il livello numero 2 – su 5 – dellaautonoma così come definito dall’Istituto tedesco di ricerca su trasporti e mobilità. Attualmente, il livello 2 è l’unico accettato dalle legislazioni più avanzate. Nel novero delle auto che si possono fregiare del livello “senza mani” (anche se per pochi secondi) entra anche l’utilitaria francese più venduta in Italia da parecchi anni, la. Lo fa grazie all’Autonomy Pack, che costa 1.300 euro e porta il prezzo di listino della versione più accessoriata, la RS Line, a 26.600 euro, equipaggiata col 1.300 turbodiesel da 130 cavalli accoppiato al cambio automatico a sette rapporti. Soluzione di supernicchia che costicchia, ma decisamente sfiziosa. La vettura provata sull’A4 e le provinciali tra Milano e Trezzo ...

fattiamotore : Renault Clio, col pacchetto speciale guida (quasi) da sola – FOTO - TutteLeNotizie : Renault Clio, col pacchetto speciale guida (quasi) da sola – FOTO - Noovyis : (Renault Clio, col pacchetto speciale guida (quasi) da sola – FOTO) Playhitmusic - -