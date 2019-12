Festival di Sanremo | scontrini falsi per “gonfiare” le spese della trasferta | oltre 50

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si accordavano per fare fatture e, gonfiando a dismisura le noteda presentare all’azienda per ladeldi. Per questo una cinquantina di persone tra dipendenti Rai, operai e manager ma anche albergatori e ristoratori compiacenti sono indagati dalla Procura di Roma e rischiano il processo per una truffa da circa 100 mila euro ai danni del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel mirino degli inquirenti ci sono le notedelle trasferte delle edizioni deldal 2013 al 2015 ma anche per la corsa ciclistica Milano-. Come riferisce Il Messaggero che dà la notizia, gli indagati avevano ideato tutta una serie di escamotage per gonfiare i rimborsi: dipendenti Rai che dormivano in camera insieme ma poi si facevano rimborsare il costo di due stanze con la complicità degli albergatori, cene pagate 10 o 20 euro ma fatturate con ...

