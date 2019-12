Golf | Presidents Cup 2019 | Team Internazionale parte col botto La prima giornata si

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si è conclusa poco fa lainaugurale della tredicesima edizione dellaCup, la manifestazione che negli anni dispari vede affrontarsi ilUSA contro ilcomposto da tutti coloro che non hanno la possibilità di giocare la Ryder Cup (evento a essa speculare, dove in campo scende l’Europa). Nelladi aperturaal Royal MelbourneClub (Australia) sono andati in scena cinque incontri di doppio con la formula quattro palle, ovvero entrambi i giocatori delerano chiamati a giocare la propria buca in maniera indipendente e alla fine veniva conteggiato il migliore dei due score. Un’ispirata squadrasi è scrollata di dosso la sconfitta iniziale, che aveva ben avviatoUSA grazie al capitano e giocatore Tiger Woods, riuscendo a reagire grazie sia ai debuttanti e portarsi sul 4 a 1 finale. Lo score è ...

