Inceneritore di Acerra | dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Flaica Uniti Cub Napoli che halodideidella A2A nell’di. “Dopo diversi richieste di tentativi di dialogo per risolvere le problematiche presenti nell’Impianto dell’di(NA) gestito dalla A2A, puntualmente ignorati dalla società, la scrivente si è visto costretta a dichiarare lodiper denunciare le numerose a suo avviso carenze in materia di sicurezza del lavoro che idevono affrontare nel lavoro quotidiano. Risulta evidente che tale situazione potrà purtroppo arrecare ritardi nella gestione dei rifiuti, visto che ida oggi eseguiranno le procedure di sicurezza in forma regolare, attenendosi scrupolosamente come previste dalla normativa vigente in ...

