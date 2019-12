Il Giornale | il silenzio assordante del club dice molto di De Laurentiis e company

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Su IlFranco Ordine scrive della battuta finale dell’epoca Ancelotti al Napoli. Scrive quando ancora non era ufficiale l’esonero da parte della società, ma cogliendo ugualmente i segnali dell’addio. “Se questo è l’addio al Napoli, è un addio degno di Carlo Ancelotti”. Scrive così, motivando con la passione sempre dichiarata, del tecnico, per la Champions. Infatti il suo congedo da Napoli avviene proprio con il raggiungimento degli ottavi. “Se questo è l’addio, dal punto di vista umano, è anche questo degno di un gentiluomo di campagna come è unanimemente riconosciuto Carlo Ancelotti. Nemmeno un gesto di sconforto, neanche una parola fuori posto, «una delle poche soddisfazioni di questa stagione», il riconoscimento pubblico e solenne del fiasco in campionato che non è spiegabile con astruse e incomprensibili disquisizioni tattiche”. Due ...

