Sulla legge elettorale qualcosa si muove Ma è un' illusione ottica

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019)si, ma per ora è un effetto ottico, come nelle paludi che tutto risucchiano. Ecco, accadrà questo: venerdì la direzione del Pd servirà a “blindare” una proposta disu cui sembra esserci un’intesa di massima, dentro il partito, con i Cinque stelle e, potenzialmente, anche con la Lega. Un proporzionale, non “puro” come ai bei tempi, ma con sbarramento e collegi “piccoli ma non piccolissimi”, che evoca il modello spagnolo come dicono gli sherpa vicini alla trattativa. Per capirci: più sono piccoli i collegi più si favorisce un effetto maggioritario, più solo grandi più si va verso il proporzionale.È, innanzitutto, una mediazione interna che tiene conto delle diverse sensibilità – Franceschini voleva il proporzionale purissimo, Zingaretti il ...

