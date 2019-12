Napoli Genk 4-0 | gli azzurri agli ottavi di finale di Champion’s

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il pubblico del San Paolo soddisfatto della reazione della squadra.4-0. Iltorna alla vittoria dopo nove gare, centrando la qualificazionedi Champions. Gliche chiudono al secondo posto il girone: lunedì alle 12 il sorteggio degli, ilaffronterà una testa di serie con andata al San Paolo. Milik ha reso magica la sua sertata, autore di una tripletta (al 2′ su errore del portiere belga, al 26′ su assist di Di Lorenzo e al 38′ su rigore procurato da Callejon), con quarta rete di Mertens su rigore al 29′ della ripresa: Ciro è a quota 118 nella classifica all time degli. Applausi e lacrime di commozione per Hamsik, protagonista di uno show-tributo nell’intervallo. Applausi anche per Ancelotti, che saluta il pubblico al momento dell’uscita dal campo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ibrahimovic-– ...

sscnapoli : L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine d… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… -