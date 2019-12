Zlatan Ibrahimović | peso | allenamento e dieta

gqitalia

(Di domenica 8 dicembre 2019) Per diventare un campione del livello diIbrahimovic (protagonista della copertina di dicembre di GQ) non basta solo l'sul campo. Perché per segnare sempre, anno dopo anno, serve un fisico bestiale, anzi, un fisico «da», come direbbe lui, mai troppo modesto quando si tratta di parlare di se stesso e delle sue doti. A 38 anni è ancora un campione, nonostante le ultime stagioni passate in un campionato non particolarmente impegnativo come quello americano. Ma i numeri non mentono: 473 gol in carriera in 787 gare disputate, altri 62 con la maglia della Svezia. Merito di un approccio da professionista serissimo, che non ha mai lasciato nulla al caso. Né in campo, né fuori. LadiIbrahimović Ed è proprio lì che Ibra ha costruito le basi per fare la differenza. A cominciare dalla, che lo svedese ...

