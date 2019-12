LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 8 dicembre | Carraro e Fangio in finale nei 200 rana!

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE 11.59: Tocca per prima Kapas in 4’02″98 davanti a Quadarella che chiude in 4’03″21, terza Anderson in 4’04″37 con un grande. Ora Caramignoli 11.58: Ai 300 Kapas, poi Quadarella (3’02″30) e Kullmann 11.57: A metà gara Quadarella davanti con 2’00″35 poi Kapas e Seemanova 11.56: Ai 100 Seemanova, Fain, Quadarella (58″89) 11.53: Vittoria per la turca Boececkler nella terza batteria dei 400 stile, davanti alla slovena Oder, Gabbrielleschi è settima con 4’12″06. Ora Quadarella 11.48: La seconda batteria va all’austriaca Hufnagl con 4’08″64 davanti alla turca Tuncel. Ora Gabbrielleschi 11.43: La vittoria della prima batteria va alla lettone Baikova con 4’17″21 11.39: ...

