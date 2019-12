Domenica Live | Paola Caruso risponde alle accuse dell’ex Moreno Merlo

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Continua la querelle a distanza atrae il suo ex compagno, accusato di aver registrato le conversazioni private avute con la vtta di Avanti un altro. Nella puntata andata in onda8 dicembre, laha replicatodichiarazioni dirilasciate la scorsa settimana, in cui ha affermato come l’ex Bonas abbia gli abbia chiesto di fingere di stare assieme per poter poi andare ospiti da Barbara D’Urso, nonché di essere stato aggredito dalla donna., ospiteNel corso dell’intervista,ha decisamente smentito le affermazioni secondo le quali avrebbe aggredito, negando anche che vi possano essere referti medici a dimostrarlo come detto invece dall’uomo: “Io ho un referto dell’ospedale, in aula non serve a nulla quello dell’ambulanza. Deve essere ...

RaiRadio2 : ?? E tu amami come ameresti te se fossi me e viceversa | Quindi male e senza capire niente | Ma col cielo al suo pos… - domenicalive : Torneo di Domenica Alive ?????? Dal 10 al 14 dicembre avrete la possibilità di scegliere la vostra esibizione preferit… - Birbalagatta2 : RT @RaiRadio2: ?? E tu amami come ameresti te se fossi me e viceversa | Quindi male e senza capire niente | Ma col cielo al suo posto in una… -