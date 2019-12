Studio promuove l’allenamento sportivo | protegge soprattutto le donne | riducendo i rischi

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una vigorosa capacità fisica, acquisita grazie allo sport, taglia idi malattia. Secondo una ricerca presentata oggi a EuroEcho 2019, congresso della European Society of Cardiology (Esc) in corso a Vienna, in particolare leche con la migliore forma sportiva hanno uno significativamente più basso di morire per malattie cardiache, cancro e altre cause. L’autore dello, Jesús Peteiro dell’Ospedale universitario di La Coruña, in Spagna, parlando alla platea ha consigliato alle: “Esercitatevi il ​​più possibile. Il fitnessdalla morte per qualsiasi causa“. L’esercizio fisico fa bene alla salute e alla longevità, ma le informazioni sulle, che generalmente vivono più a lungo degli uomini, erano scarse. Loha esaminato il legame fra movimento e sopravvivenza in 4.714adulte che erano state ...

