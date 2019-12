Sci alpino | Discesa femminile 2 Lake Louise 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sabato 7 dicembre si correrà la secondaliberadi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Le ragazze si presenteranno nuovamente al cancelletto di partenza della località canadese per una nuova gara di velocità dopo che si sono già date battaglia nella giornata di venerdì in occasione del primo atto stagionale in questa specialità. Si preannuncia ancora una volta grandissimo spettacolo su una pista sempre molto complicata da leggere e che è in grado di offrire delle belle battaglie tra le big, sicuramente assisteremo a uno show di primissimo piano che farà divertire tutti gli appassionati del Circo Bianco. L’Italia punteràsempre su Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica vuole giganteggiare in questo weekend e se la dovrà vederesempre con la slovena Ilka Stuhec, con l’austriaca Nicole Schmidhofer, con la ...

