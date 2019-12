Juventus | Bonucci | «I giovani devono accettare i consigli dei vecchi»

Juventus-Sassuolo 1-1 la Diretta a segno Bonucci e Boga : Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Juventus di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo l'impegno europeo con l'Atletico Madrid; i bianconeri in campionato vengono invece dalla vittoria...

Juventus Sassuolo 1-1 LIVE : la sblocca Bonucci - pari di Boga : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ Liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

Juventus - Bonucci : “Con Ronaldo tutto chiarito. In Champions eviterei il Tottenham di Mourinho” : “Con Ronaldo abbiamo parlato, l’importante è che quando a qualcuno manca la condizione fisica ci sia qualcun altro e abbiamo dei giocatori che hanno dimostrato di essere al top. Ronaldo fa parte di un gruppo dove bisogna essere competitivi fino alla fine perché così si alza il livello dell’allenamento e della prestazione in partita. Da marzo in poi bisognerà essere al top”. Leonardo Bonucci, a margine della ...

Juventus – Bonucci chiude il ‘caso Ronaldo’ : “abbiamo parlato e…” : Leonardo Bonucci ed il caso Cristiano Ronaldo: le parole del capitano della Juventus Sembra che in casa Juventus tutto sia tornato alla normalità tra Cristiano Ronaldo ed il resto del team. E’ capitano Bonucci a fa chiarezza: “tutto chiarito con Ronaldo, abbiamo parlato. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro pronto. Abbiamo più di un giocatore che sta dimostrando di essere ...

Juventus - Bonucci rifila un tunnel a Cristiano Ronaldo : il portoghese non la prende affatto bene [VIDEO] : Il difensore bianconero è riuscito nel difficile compito di fare un tunnel a Ronaldo, scatenando la reazione stizzita del portoghese Cristiano Ronaldo in mezzo, tutti i compagni intorno per un torello davvero entusiasmante. Il portoghese non si risparmia, si lancia verso tutti con l’obiettivo di prendere il pallone ma, arrivato davanti a Bonucci, ecco ciò che nessuno si aspetta. Il difensore rifila un tunnel all’ex Real, ...

Juventus - non solo Bonucci : pronto il rinnovo per l’esterno bianconero : Juventus – Periodo di rinnovi in casa bianconera. Ieri improvvisamente è stato annunciato il rinnovo dell’attuale capitano (vista l’assenza di Chiellini) Leonardo Bonucci. Il numero 19 rinnova fino al 2024 ed arriverà a toccare i 10 anni col club. Ma non è finita. Dopo il fresco rinnovo targato Leonardo Bonucci, la Juventus si appresta a prolungare il contratto di un altro giocatore: è tutto pronto, infatti, per ...

Juventus e Bonucci ancora insieme : il difensore rinnova fino al 2024 : Ne ha passate tante, alla Juve, Leonardo Bonucci. In bianconero è diventato grande e ha capito come si vince. Ma ha capito anche che la società mette al primo posto il gruppo. E’ andato via e poi è tornato. Ed è di nuovo leader. E’ di poco fa la notizia del rinnovo. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società bianconera lo ha comunicato così. “E’ una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla ...

Juventus - Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo : “dopo le nazionali ci confronteremo. Se gioca sta bene” : Leonardo Bonucci glissa sul caso Cristiano Ronaldo: dal ritiro della Nazionale, il difensore della Juventus rimanda ogni tipo di chiarimento al rientro a Torino Anche in Nazionale tiene banco il caso Cristiano Ronaldo. Le scorie della reazione stizzita al cambio contro il Milan, che il portoghese non ha fatto nulla per nascondere, non sono ancora state smaltite. La notizia che giocherà con il Portogallo fa perdere di credibilità anche ...