Marco Liorni perde la conduzione di Sanremo Giovani La scelta di Amadeus

I retroscena di Blogo : Amadeus avoca a sè Sanremo giovani (con Luca e Paolo) per Marco Liorni un numero zero : Per un Amadeus che avoca a sè anche la conduzione di Sanremo giovani, c'è un Marco Liorni -a cui la rete aveva pensato per la guida della serata del 19 dicembre in diretta su Rai1- che è al lavoro per un numero zero di una nuova trasmissione televisiva. Per il conduttore di Italia si che ha carinamente ospitato nel suo programma del sabato pomeriggio le selezioni dei giovani partecipanti alla più importante kermesse canora nazionale, è in ...

Italia Si - Marco Liorni : puntata interrotta per un cambio di palinsesto : Marco Liorni, diretta di Italia Si interrotta in anticipo sabato prossimo: Rai1 cambia la programmazione Pomeriggio diverso dal solito quello di sabato prossimo, 7 dicembre 2019, per Rai1: a causa della messa in onda di un evento speciale, che occuperà buona parte del palinsesto potraendosi quasi fino alla prima serata, la diretta di Italia Si verrà infatti stoppata in anticipo: dunque Marco Liorni, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel ...

Marco Liorni addolorato prima di Italia Sì : è morta Paola Vinciguerra : morta Paola Vinciguerra, Marco Liorni addolorato prima di Italia Sì: “Ti ho voluto bene!” Ieri pomeriggio è morta Paola Vinciguerra. La psicoterapeuta e volto noto della televisione, dove è intervenuta nel corso della sua carriera in molte trasmissioni, aveva solo 68 anni e ha lasciato un marito e una figlia. Numerose sono state le sue ospitate negli anni nello storico programma del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ...

Sanremo Giovani 2019 : Marco Liorni conduce la finale del 19 dicembre - ex conduttori del Festival in giuria : Con Italia sì di sabato 16 novembre su Rai 1 prenderà il via la fase più importante di Sanremo Giovani edizione 2019. Come anticipato da Hit nel retroscena di Blogo, il concorso si comporrà di 4 appuntamenti settimanali all'interno del programma di Marco Liorni con le selezioni in diretta tv che culmineranno con l'appuntamento di giovedì 19 dicembre in prima serata. I retroscena di Blogo: ...

Ballando con le Stelle - Veera Kinnunen rompe il silenzio da Marco Liorni : “Ecco tutta la verità sulla rottura Stefano Oradei” : “Si è parlato moltissimo della mia vita privata, io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità“. Esordisce così Veera Kinnunen a Italia Sì: la ballerina di Ballando con le Stelle ha deciso infatti di rompere il silenzio e raccontare nel programma di Marco Liorni la sua versione dei fatti sulla fine della storia d’amore con il collega Stefano ...

Italia Si - Marco Liorni su Sanremo Giovani : “Forse non lo condurrò” : Marco Liorni in forse per la conduzione di Sanremo Giovani: “Non so se ci sarò anch’io” E’ in forse la conduzione di Marco Liorni della serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa il 19 dicembre su Rai1. La notizia lanciata in rete di recente da alcuni siti, secondo i quali al conduttore di Italia Si sarebbe stata affidata la gestione della serata dedicata alla scelta dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte a ...

Marco Liorni sfiora le lacrime in diretta a Italia Si : “Non riesco…” : Italia Si, Marco Liorni ricorda Alessandra Appiano. Il marito: “Non voleva morire” E’ apparso un po’ in difficoltà Marco Liorni nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 26 ottobre 2019, parlando della morte di Alessandra Appiano, suicidatasi a giugno dell’anno scorso. La giornalista e scrittrice, volto noto per il pubblico di Rai1 e non solo, perchè spesse volte ospite, in passato, in varie trasmissioni di punta, ...

Marco Liorni - lacrime a Italia Sì : "Mi ha salvata lui" - il sacrificio dell'Angelo della Costa Concordia : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell'isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, ave

Marco Liorni - lacrime a Italia Sì : "Mi ha salvato lui" - il sacrificio dell' Angelo della Costa Concordia : La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della Costa Concordia, il naufragio della nave avvenuto a largo dell'isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime Giuseppe Girolamo, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera, ave

Marco Liorni a bocca aperta : ragazza del pubblico ipnotizzata a Italia Sì : Italia Sì: ragazza del pubblico ipnotizzata in studio, Marco Liorni a bocca aperta Una scena inedita quella a cui molti telespettatori di Rai 1 hanno assistito durante il pomeriggio di sabato 19 ottobre. Ad Italia Sì una ragazza del pubblico è stata ipnotizzata e il conduttore, Marco Liorni, è rimasto letteralmente a bocca aperta. C’è […] L'articolo Marco Liorni a bocca aperta: ragazza del pubblico ipnotizzata a Italia Sì proviene da ...

Italia Si Marco Liorni - Bortuzzo sui suoi killer : “Non mi interessa…” : Marco Liorni Italia Si, Manuel Bortuzzo sui suoi aggressori: “Non mi importa la loro sorte” Da qualche settimana è ospite fisso di Marco Liorni a Italia Si, dove ricopre il ruolo di saggio/opinionista, accanto a Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli: trattasi di Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha purtroppo perso l’uso delle gambe dopo essere stato sparato alla schiena, alcuni mesi fa, a Roma. Diventato quindi un volto noto ...

Marco Liorni - la decisione ai piani altissimi della Rai : l'ultimo traguardo raggiunto dal conduttore : Da quanto si apprende da BlogoTv, i dirigenti Rai hanno deciso di assegnare a Marco Liorni anche la serata finale di Sanremo Giovani. Per il conduttore quindi, al quale è stato già assegnato il timone di Italia si, nel corso del quale sarà impegnato nella selezione dei 5 finalisti che andranno al "F

Sanremo 2020 : Amadeus cede a Marco Liorni la finale dei Giovani : Marco Liorni conduttore della serata dei Giovani del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus E’ stato il sempre informato TvBlog a lanciare la notizia: Marco Liorni condurrà la serata finale dei Giovani del 70° Festival della canzone italiana, che andrà in onda su Rai1 giovedì 19 dicembre. Dunque Amadeus, conduttore di Sanremo 2020, ha scelto di cedere al collega la guida della serata nella quale verranno scelti gli artisti che ...

Sanremo Giovani - Marco Liorni conduttore della serata finale : Sanremo Giovani 2019 serata finale, conduce Marco Liorni A condurre Sanremo Giovani sarà Marco Liorni. Il conduttore di Italia Sì sarà presente all’anfitrione della prima serata del 19 dicembre, durante la quale verranno scelti i cinque finalisti che poi prenderanno parte al Festival. A dare l’annuncio è TvBlog, che svela in anteprima chi sarà appunto […] L'articolo Sanremo Giovani, Marco Liorni conduttore della serata finale ...