Roma | si sgonfia l’effetto Friedkin Il titolo scende del 5 | 7%

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dopo il balzo registrato due giorni fa, ildellain Borsa. L’effettoche aveva addirittura portato alla sospensione delper eccesso di rialzo pare essersito. Oggi il club giallorosso ha chiuso la seduta di Borsa cedendo il 5,74% a 0,575 euro. Ilè sceso dalla chiusura di ieri a 0,610 euro per azione fino anche a quota 0,560 euro. E’ risalito solo nell’ultima ora di contrattazione. Sono stati scambiati circa 11,8 milioni di azioni, dopo il record di 28,6 milioni fatto segnare ieri, su volumi medi degli ultimi tre mesi pari a 1 milione giornalieri. La capitalizzazione di mercato è scesa a 361,6 milioni. Ieri aveva raggiunto i 383,3 milioni di euro. Il valore alla chiusura di oggi, però, resta comunque più elevato di quello dell’ultimo periodo. Per avere un dato così alto per ilsi deve tornare indietro al ...

