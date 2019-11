Parco Nazionale della Majella | al via un nuovo progetto sulla valorizzazione del

Parco Nazionale d’Aspromonte : il saluto del Dipartimento di Agraria al Direttore Sergio Tralongo : “Il Direttore prof. Giuseppe Zimbalatti ed il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, formulano le più sentite condoglianze alla famiglia del Dott. Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, per la Sua improvvisa e prematura dipartita. Uomo, Professionista, Amico esemplare, figlio di questa terra, lascia una traccia indelebile nel nostro cammino e nei nostri cuori.” Così il ...

L’Ente Parco Nazionale della Sila ospite a Geo&Geo per raccontare la biodiversità calabrese : Il programma televisivo Geo&Geo ha ospitato Barbara Carelli, naturalista e responsabile del servizio “Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo” delL’Ente Parco Nazionale della Sila e Antonio Mazzei, entomologo dell’Università della Calabria per parlare del tema della biodiversità entomologica della Sila e in particolare delle specie protette calabresi. Partendo dal racconto del ...

Parco Nazionale d’Aspromonte : morto improvvisamente il Direttore Sergio Tralongo : morto improvvisamente, all’età di soli 58 anni, Sergio Tralongo, il Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte. E’ deceduto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dov’era ricoverato da ieri mattina, quando aveva accusato un malore in casa ed è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso. Tralongo sembrava in seguito essersi ripreso, tanto che oggi era prevista la sua partecipazione al Forum del Parco sulla ...

Dal Gufo comune alla Passera scopaiola : i risultati di alcune ricerche all’interno del Parco Nazionale della Sila e della Riserva della Biosfera MaB-Sila : Il Gufo comune Asio otus è un bellissimo rapace notturno. In Calabria la prima nidificazione documentata risale al 24 aprile 1986, nella località di Bocca di Piazza, sulla Sila cosentina e per opera di Sandro Tripepi e Pino Cortone. Per l’area Silana, dopo quell’importante documentazione, non vi sono state altre pubblicazioni scientifiche riguardanti la riproduzione della specie. Dopo trentatré anni arriva un nuovo contributo, con interessanti e ...

Siccità in Zimbabwe : morti almeno 200 elefanti nel Parco Nazionale di Hwange : almeno 200 elefanti sono morti di fame nel Parco Nazionale di Hwange, il più grande Parco turistico dello Zimbabwe, al confine con il Botswana: “Abbiamo perso molti elefanti a causa della fame, non c’è cibo. Stiamo aspettando disperatamente che arrivi la pioggia“, ha affermato Tinashe Farawo, portavoce della National Parks and Wildlife Management Authority (Zimparks) dello Zimbabwe. “Solo per il Parco di Hwange stiamo ...

Parco Nazionale di Portofino - la mobilitazione del territorio : Una lettera al ministro Costa e una alla Regione per chiedere un incontro e superare lo stallo: le iniziative del Coordinamento

Parco della Majella : un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture degli animali selvatici : Il Parco Nazionale della Majella, che negli anni ha sviluppato esperienze in diversi programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici) e sviluppato in tal senso collaborazioni scientifiche, ripropone dal 4 all’8 Novembre 2019, dopo le edizioni del 2006 e del 2011, il 3° corso internazionale teorico e pratico “tecnica e gestione delle catture degli animali ...

Parco Nazionale della Majella - inizia l'era del nuovo presidente Lucio Zazzara : L'Aquila - Presso la sede operativa del Parco Nazionale della Majella a Badia Morronese (Sulmona), si è ufficialmente insediato il nuovo presidente Lucio Zazzara, professore di urbanistica alla Facoltà di Architettura di Pescara, che approda a questa carica dopo una lunga esperienza nel campo della pianificazione territoriale. Nel corso dell’evento sono intervenuti il Governatore Marsilio, il presidente del Consiglio Regionale ...

Cambiamento climatico in Calabria : tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : la migrazione degli uccelli rapaci agli “Incontri di natura” : Prosegue il ciclo di conferenze organizzato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea. Giovedì 17 ottobre alle ore 17 si torna a parlare di avifauna, e in particolare di uno dei fenomeni naturali più interessanti per il territorio: la migrazione degli uccelli rapaci. Gli “Incontri di ...

Parco Nazionale della Sila : nasce il progetto di mappatura e valorizzazione delle “aree tranquille” : Presso il Centro Visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, a Camigliatello Silano (CS), si è svolto il primo Focus Group del progetto “Definizione, individuazione e mappatura delle aree tranquille (Tranquillity areas mapping) nel Parco Nazionale della Sila/Area MAB UNESCO”. Nato da un Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Parco Nazionale della Sila e il ...

Cambiamenti climatici - Parco Nazionale della Sila : il 16 ottobre il convegno su tutela e gestione delle risorse : Il 16 ottobre dalle ore 9, presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano, si terrà il convegno su Cambiamento Climatico – tutela e gestione delle risorse del Parco Nazionale della Sila” promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Scienze Forestali di Firenze e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del ...