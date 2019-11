Il ministro dell’Istruzione ha presentato alcune novità per il prossimo esame di Maturità

Marco Bussetti - i week end al mare e gli aerei per Milano : “Le missioni fantasma da oltre 25mila euro dell’ex ministro dell’Istruzione” : Ottanta missioni “immotivate” su 133 in sedici mesi da ministro. Marco Bussetti ha speso oltre 25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i ...

Se il ministro dell’Istruzione giustifica gli alunni che marinano la scuola…così nascono i terrapiattisti : “Non ci sono più i giovani di una volta“; “Ai miei tempi non era così, oggi questi giovani sono allo sbando, senza valori, senza regole“. Sono solo due dei tanti modi di dire così talmente inflazionati da sembrare ormai privi di senso, se non assolutamente inutili. Eppure, come non utilizzarli in questo momento? Ecco i fatti. Accade che venerdì 27 settembre è prevista una manifestazione, FridaysForFuture, per ...