Futuro Ibra – Lo svedese potrebbe sorprendere tutti

Bologna - Sabatini avverte il Milan : “Ibrahimovic sta decidendo il suo Futuro - faremo il possibile per prenderlo” : Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato del futuro di Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo Il Bologna non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al Milan. Tano Pecoraro/LaPresse Walter Sabatini ha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, ...

Prandelli si sbilancia sul Futuro di Ibrahimovic poi parla di Conte e Sarri : “Conte in pochi mesi ha dato una quadratura, un’impronta importante, la squadra sa cosa deve fare e molto, molto velocemente e’ riuscito a trovare un equilibrio. Gli manca una rosa un po’ piu’ competitiva”. Sono le dichiarazioni di Cesare Prandelli, ospite di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. Su Sarri: “e’ stato molto intelligente a non stravolgere inizialmente una squadra ...

Venerato : “Sul Futuro di Ibrahimovic - Allan e Callejon…” : Ciro Venerato: “Ibrahimovic sta valutando delle offerte in Italia. Su Allan e Callejon…” Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Microfono Aperto, programma in onda su Radio Sportiva. Ecco le sue parole riportate dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Napoli e Milan su Ibrahimovic? Lo svedese ancora non sa dove andare. Sta vagliando delle offerte, al momento è il ...

Futuro Ibrahimovic – Arriva un’altra “chiamata” dall’Italia : L’edizione online de La Gazzetta dello Sport scrive in merito al Futuro di Zlatan Ibrahimovic. La rosea riporta della “chiamata” di Pastore alla Roma. Futuro Ibrahimovic – I due calciatori si sono conosciuti a Parigi e l’argentino non ha mai nascosto la sua ammirazione per Ibrahimovic. Sul Futuro dello svedese ci sono molte voci e nessuna certezza. Si va dall’Australia al Bologna, ma anche Zenit e ...

Mancini a 360° : il caso Ronaldo-Sarri ed il Futuro di Ibrahimovic : “Mi dispiace per Marcello, e’ stato ed e’ un grande allenatore, ha vinto tutto nella sua carriera, ho sentito che anche prima c’erano state delle polemiche, non conosco bene la situazione, ma mi dispiace”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di RaiSport, nella consueta intervista del giorno della partita della Nazionale, Roberto Mancini parla anche del caso Cristiano Ronaldo-Sarri. “E’ difficile ...

Le notizie del giorno – Il Futuro di Ibrahimovic - nuovo caso di razzismo e le ultime di calciomercato : La clamorosa bomba proveniente dagli USA aveva fatto drizzare le orecchie ai tifosi rossoneri: “Zlatan Ibrahimovic è un uomo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei top club del mondo”, aveva detto il commissioner della Major League Soccer, Don Garber, a Espn. A fare chiarezza è Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> ...

Svolta Ibrahimovic - l’indizio sul Futuro arriva direttamente dallo svedese : Novità importanti sul futuro di Ibrahimovic. Sulle sue storie Instagram, infatti, lo svedese ha pubblicato un video che ha scatenato i social: “Ciao Spagna, indovina? Sto tornando”. Indizio di mercato, bluff o altre situazioni extra-calcistiche per l’ex Juve e Milan? Zlatan ha detto addio alla MLS ed ai Galaxy, nel complesso l’esperienza è stata molto importante anche in termini di gol ma anche e soprattutto di ...

Le notizie del giorno – Calciatore arrestato - svolta sul Futuro di Ibra e le ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis: “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo a Beverly Hills”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Adani ‘pazzo’ di River: la folle esultanza ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del Futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...