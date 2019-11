Mourinho torna in panchina | il Tottenham esonera Pochettino e sceglie lo Special One

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’esilio dalladi Joséè terminato: ilha scelto loOne per sostituire Mauricio, il tecnicoto dagli Spurs dopo un avvio di stagione da incubo che al momento vale la 14esima posizione in classifica. L’ex allenatore di Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United ha firmato un contratto che durerà fino alla fine della stagione 2022/23. Il presidente degli Spurs Daniel Levy ha dichiarato: “Con Jose abbiamo uno degli allenatori di maggior successo del calcio. Crediamo che porterà energia e convinzione nello spogliatoio”.era statoto a dicembre 2018 dai Red Devils dopo una gestione difficile, in cui ha comunque vinto l’Europa League, oltre a una Community Schield e una Coppa di Lega. Per il resto il palmares del portoghese vanta trofei vinti in patria, in Italia, in Spagna e in Inghilterra, ...

Eurosport_IT : José Mourinho torna in panchina: allenerà il Tottenham, contratto fino al 2023! ????????? ? - Ecatetriformis : RT @East_10: Si avvicina il Natale e nostro Signore Josè di Setubal torna sulla terra a diffondere il verbo! Venite adoriamo #Mourinho http… - FinancialSs : Mourinho torna in panchina: allenerà il Tottenham #calcio #finanza -