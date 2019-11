Sanità | in Veneto entro dicembre concorsi per altri 356 medici

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Venezia, 19 nov. (Adnkronos) – ‘La Regioneha assunto, assume e assumerà tutti ie il personale che ne abbia i titoli e voglia cimentarsi in un sistema sanitario di eccellenza. La battaglia contro la carenza diche attanaglia tutta Italia a causa di scelte nazionali storicamente sbagliate continua, con gli strumenti ordinari e anche con quelli straordinari. Alla prima categoria si aggiungono iche,fine anno, Azienda Zero espleterà per 356 nuovi posti pere 137 per il personale del comparto”. Così il Presidente della Regione del, Luca Zaia, commenta la nuova ‘raffica” didi cui oggi ha dato notizia Azienda Zero.‘Mi auguro che nessuno si azzardi più a dire che la Regione non vuole assumere ‘ prosegue Zaia ‘ perché questa è la grande madre di tutte le fake news. So bene ...

