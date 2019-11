LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 1-4 | Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA | dominio del greco!

LIVE Thiem-Tsitsipas 7-6 0-3 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : doppio break del greco in apertura di set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Back in rete di Thiem: Tsitsipas vuole scappare via. 0-3 break DI TSITSIPAS! Dominio totale del greco in 10 minuti! 15-40 Altre due palle break per il greco! Tsitsipas raggiunge la palla corta e trova il lob vincente. 15-30 Decimo punto in tre game del greco. 15-15 CHE RISPOSTA DI TSITSIPAS! Incrocio delle righe per il greco. 15-0 Risposta lunga di Tsitsipas. 0-2 Non trova risposte Thiem: ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 4-5 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : prove di break a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Va su di giri Thiem con il rovescio: ottimo scambio di Tsitsipas. 40-0 Thiem muove il greco: rovescio sul nastro. 30-0 Tsitsipas non trova la risposta con il diritto: Thiem vuole chiudere veloce il game. 15-0 Ottima prima di Thiem. 4-5 Pulito e solido Tsitsipas che aggredisce la rete. Thiem serve per restare nel set. 40-15 Thiem non trova la risposta sulla seconda profonda ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 3-4 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : prove di break a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran demi-volée di Tsitsipas che fa serve&volley e tira su il diritto sui piedi da parte di Thiem. 4-4 Thiem annulla due palle break giocando con personalità: equilibrio a Londra. AD-40 Thiem trova un altro diritto in profondità: l’austriaco risale. 40-40 COME SI DIFENDE THIEM! L’austriaco si gette avanti, trova il diritto lungolinea e chiude a rete sul passante di ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 2-3 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco annulla una palla break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Tsitsipas tiene il servizio senza problemi: il greco appare più in forma sin qui. 40-15 Scappa via il rovescio di Tsitsipas: colpo in corridoio. 30-0 Schiaffo al volo del greco che si apre il campo con il diritto e chiude il punto. 15-0 CHE SCAMBIO SIGNORI! Tsitsipas vince uno scambio durissimo dopo aver lottato sulla diagonale di rovescio a velocità supersoniche. 2-2 Bravissimo Thiem che ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 0-1 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : alla O2 Arena comincia l’atto conclusivo della 50esima edizione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Anche Thiem chiude a zero: inizio rapido per entrambi. 40-0 Ancora un ottimo servizio dell’austriaco: non ci arriva il greco. 30-0 Buona prima esterna di Thiem. 15-0 Scappa via il rovescio in diagonale di Tsitsipas. 0-1 Altro ace di Tsitsipas che vince a zero il servizio: che inizio. 40-0 Ace del #6 al mondo. 30-0 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas. 15-0 Buona prima del ...

LIVE Thiem-Tsitsipas 0-0 - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : alla O2 Arena comincia l’atto conclusivo della 50esima edizione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Chi vincerà la 50esima edizione alla O2 Arena? La battaglia dei rovesci ad una mano comincerà tra poco. 19.07 comincia il riscaldamento a Londra. 19.05 Giocatori in campo! 19.04 Stefanos Tsitsipas invece, ha avuto la meglio sul tedesco e Daniil Medvedev nel girone Andre Agassi, combattendo contro Rafael Nadal: ieri, ha dominato Roger Federer in semiFinale. 19.02 L’austriaco ha ...

LIVE Thiem-Tsitsipas - Finale Atp Finals 2019 in DIRETTA : alla O2 Arena in palio il titolo di Maestro dell’anno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview ed il programma della Finale delle Finals 2019–Tstitsipas è il primo finalista: demolito Re Roger–Spodestato il Maestro 2018! Thiem in Finale Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, valido per la Finale delle ATP Finals 2019 di tennis. Sull’hard indoor della O2 Arena di Londra, va in scena l’atto conclusivo della ...

LIVE Thiem-Zverev 7-5 2-1 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco su LIVElli sublimi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Vince a zero il tedesco il proprio turno di servizio. 40-0 Prima esterna di Zverev. 30-0 Diritto lungolinea lungo di Thiem: solido il tedesco. 15-0 Sesto ace di Zverev. 2-1 Bravissimo Thiem con la demi-volée di rovescio: sta servendo benissimo l’austriaco. 40-0 Buona prima dell’austriaco. 30-0 Rovescio in back di Zverev: Thiem riesce a tenere lo scambio. 15-0 Seconda rischiosa ...

LIVE Thiem-Zverev 7-5 1-0 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco opera il break a fine set! Conquistato il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Il tedesco chiude al servizio: parità. 40-15 L’austriaco raggiunge la palla corta di Zverev e chiude con la volée di rovescio. 40-0 Thiem attacca ma la volée va in rete. 30-0 Buon diritto diagonale del tedesco: Thiem va su di giri. 15-0 Ace di Zverev. 1-0 Thiem vince il primo gioco al servizio. 40-0 Buon servizio dell’austriaco. 30-0 Errore clamoroso di Zverev. Il tedesco ...

LIVE Thiem-Zverev 6-5 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : il tedesco serve per restare nel set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Buona prima esterna di Thiem. 40-30 Seconda in kick dell’austriaco: diritto lungo di Zverev. 30-30 Ace dell’austriaco. 15-30 Altro errore di Thiem: Zverev alza la pressione. 15-15 Servizio e diritto di Thiem: smash in chiusura. 0-15 In ritardo in uscita dal servizio l’austriaco. 5-5 Bravissimo Zverev con il diritto diagonale su cui non ci arriva per poco Thiem. AD-40 ...

LIVE Thiem-Zverev 5-4 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio alla O2 Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta corta di Thiem che chiama a rete Zverev e lo passa con il rovescio diagonale. 30-15 Ace del tedesco. 15-15 Il tedesco insiste sulla diagonale di rovescio: vincente di diritto di Zverev. 0-15 Lungo il diritto di Zverev che deve difendersi. 5-4 Altra prima interessante di Thiem che chiude a zero il servizio. 30-0 Nervoso Zverev: il tedesco non riesce a far partire lo scambio. 15-0 ...

LIVE Thiem-Zverev 4-3 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : equilibrio alla O2 Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Buona prima di Thiem. Si segue la sequenza di servizi. 40-15 Zverev attacca con l’accelerazione diagonale: rovescio lungo. 30-15 Buona prima dell’austriaco. Loading… Loading… 15-15 Diritto lungo di Thiem. 3-3 Altra buona prima di servizio di Zverev: parità. 40-30 Thiem sale a rete dopo un’ottima risposta e piazza il vincente con la volée di diritto. 40-0 Dopo lo ...

LIVE Thiem-Zverev 2-1 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco annulla una palla break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungo di Thiem: non decollano gli scambi. 40-15 Ace dell’austriaco. 30-15 Errore di Zverev sottorete: il tedesco avanza ma non trova la demi-volée. 15-15 GRANDE SCAMBIO! Zverev alza tre lob difendendosi in maniera sublime ma Thiem piazza il vincente indietreggiando. 0-15 Troppo falloso Thiem in questo inizio di partita: diritto lungo. 2-2 Zverev vince il game ai ...

LIVE Thiem-Zverev 1-0 - Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA : chi raggiunge Tsitsipas in finale? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto di Thiem. 30-30 Errore anche per Zverev: il tedesco va lungo con il rovescio. 15-30 Diritto su di giri dell’austriaco: DIRETTAmente in corridoio da mezzo al campo. 15-15 Lungo il diritto del finalista del RG 2019. 15-0 Buona prima del classe ’93. 1-1 Ace ancora di Zverev. 40-0 Manovra bene Zverev: il Maestro 2018 comanda lo scambio e piazza il diritto ...