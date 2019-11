Calcio | Roberto Mancini | “Stasera ho visto un’ottima Italia”

Fonte : oasport

L'Italia ha vinto per 0-3 in Bosnia, eè andato a superare il record di vittorie consecutive da CT che apparteneva a Vittorio Pozzo. La nostra Nazionale ha aritmeticamente ottenuto lo status di testa di serie nel sorteggio dei raggruppamenti della manifestazione continentale.ha fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Così il CT: "Abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere. Stasera houn'ottima Italia. Sapevamo che non sarebbe stata partita facile, anche se loro non avevano nulla da chiedere alla classifica, e l'abbiamo subito messa sul binario giusto. Tonali è andato benissimo".

