Wolfenstein | Youngblood consente di visitare un bunker nazista ed un bacino idrico

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento perche aggiunge nuovi luoghi da esplorare, abilità, attività end game e molto altro. Partiamo dalle due nuove interessanti aree: nel gioco ora sarete in grado di visita uned unparigino, accessibili una volta che avrete portato a termine la missione secondaria di fine gioco legata ai manufatti.Tuttavia in queste zone non sarete soli: le note della patch indicano la presenza di tre nuovi nemici ovvero Wurmlochsoldat (Übersoldat in grado di teletrasportarsi), Electrodrohne (Droni Tesla) e Turmhund (Laserhund con una torretta). Una volta completata la missione "Caccia al tesoro", la scheda "Missioni" del diario si aggiornerà con un elenco di 20 mappe del tesoro, che vi condurranno agli artefatti nascosti a Parigi. Ogni artefatto che troverete vi ricompenserà con PE, monete d'argento e con ...

GamePlayFusi : RT @Eurogamer_it: #WolfensteinYoungblood si aggiorna, ecco tutte le novità. - Eurogamer_it : #WolfensteinYoungblood si aggiorna, ecco tutte le novità. - NerdworldI : Disponibile l’aggiornamento 1.0.7 di Wolfenstein: Youngblood - -