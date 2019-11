Uccide la figlia di 8 mesi scuotendola fino a fracassarle il cranio | 19enne condannato

Brescia : ha tentato di Uccidere moglie e figlia ma sconta i domiciliari al piano di sotto : Una notizia che sa di agghiacciante già visto, di sciagura annunciata, di dolorosi ricordi: nel luglio di quest'anno Giuseppe Vitali ha preso un martello, e mentre sua moglie Denise dormiva tranquilla nel letto accanto a lui, l'ha aggredita; sentendo le urla della madre, era accorsa la figlia Giulia, ma il Vitali, in preda ad un furioso raptus, ha aggredito anche lei. Le due donne sono riuscite a fuggire, e la giovane figlia, mentre scendeva le ...

Uccide una madre con un martello per abusare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

Irrompe in casa dei vicini e Uccide a martellate una 52enne per stuprare la figlia 12enne : La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari di casa che erano via e aveva portato la figlia. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e figlia, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione dei vicini e le ha aggredite a sangue freddo uccidendo la 52enne e ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.Continua a leggere

Papà 19enne scuote la figlia di 23 giorni e la Uccide : condannato a 8 anni : Thomas Haining, giovane scozzese oggi ventunenne, è stato condannato per omicidio colposo per la morte della figlioletta Mikayla, deceduta nel giugno del 2017 solo 23 giorni dopo la nascita. L'uomo, che all'epoca aveva diciannove anni, ha ammesso di essere responsabile della morte della bambina.Continua a leggere

Bari - soffocò la figlia di tre mesi in ospedale. La Corte d’assise : “Non voleva Uccidere” : Non fu omicidio volontario. La notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016 Giuseppe Difonzo uccise, soffocandola nel sonno, la figlia Emanuela di tre mesi mentre era ricoverata da 79 giorni all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Ma per i giudici della Corte di Assise di Bari non voleva o meglio andò oltre le sue reali intenzioni come si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale nel marzo scorso il 31enne di Altamura è stato condannato ...

Medico diabolico innamorato dell’amante - Uccide la moglie e la figlia mentre erano in auto con una palla da pilates : Un Medico è stato accusato dell’omicidio della moglie e della figlia di soli 16 anni. L’uomo che si chiama Khaw Kim-Sun ha assassinato le due donne utilizzando il monossido di carbonio inodore contenuto in una palla da pilates. Il dottore, con la moglie e la figlia, erano in auto quando l’uomo ha messo in atto il suo piano diabolico. Le due donne sono state ritrovate morte nell’auto del marito ma gli inquirenti non riuscivano a ...

Eva Henger è disperata : Lucas picchia mia figlia e ha minacciato di Uccidersi : Eva Henger è preoccupata per sua figlia, che secondo lei avrebbe un rapporto malato di dipendenza con il suo fidanzato. Lucas Peracchi alzerebbe le mani a Mercedesz e non solo, stando al racconto di sua madre... Eva Henger è stata ospite della seconda puntata di Domenica Live, dove ha lanciato un appello a sua figlia Mercedesz, che da mesi non vede e non sente più e per la quale ha evidenziato grande apprensione. L'ex naufraga attribuisce ...

New York - prende la figlia di 5 anni e si Uccide sotto la metro. Bimba viva per miracolo : È successo a New York, in una stazione della metro nel Bronx. Qui un padre ha deciso di farla finita e così si è buttato sotto il binario al passaggio del convoglio. L'uomo, però, ha portato con sè anche sua figlia di appena cinque anni. Il 45enne è morto sul colpo travolto dalla metro. La piccola, invece, si è salvata miracolosamente, rimanendo illesa.\\La scena raccapricciante ha avuto luogo davanti agli occhi increduli dei passaggeri che ...

Credono che la figlia adottiva abbia 6 anni : ne ha 22 - ma è malata di nanismo e vuole Ucciderli : Kristine Barnett e il marito hanno adottato la figlia nel 2010: la ragazza, malata di una rara forma di nanismo, nel frattempo ha sviluppato una forte sociopatia e avrebbe tentato diverse volte di uccidere la sua famiglia.Continua a leggere

Genitori credono che la figlia di 5 mesi abbia il “malocchio” - la portano da uno stregone che la picchia fino ad Ucciderla : Credenze popolari che esistono anche in città all’avanguardia come New York. Una coppia che viveva nel Queens credendo che la figlia di 5 mese avesse il “malocchio” si è affidata a una maga, una specie di stregone, per curare la piccola, il risultato che la bambina è morta. La bimba si chiamava Alaia Baque e, da alcuni giorni aveva la febbre alta e vomitava. I Genitori, Jorgue Baque e Ysenia Sasso, hanno pensato che la piccola ...

Il marito Uccide la figlia - ma il paese fa sentire in colpa lei. Lo sfogo di una madre : “Mio marito ha ucciso mia figlia, ma il paese fa sentire in colpa me”. Sono le dure parole di Giovanna Zizzo, madre di Laura, una bambina uccisa dal padre cinque anni fa, a soli 11 anni, a San Giovanni La Punta, vicino a Catania.È passato tanto tempo, il processo è stato chiuso, con la Cassazione che ha condannato il padre di Laura ed ex marito di Giovanna all’ergastolo, ma la madre, in una lettera raccolta dal ...

Padre si Uccide facendo saltare in aria l’abitazione durante le nozze della figlia : L'uomo era uscito con tutto il resto della famiglia per il matrimonio della figlia, poi è tornato a casa da solo, ha manomesso i tubi del gas e fatto saltare in aria l'abitazione uccidendosi. Il violento scoppio ha innescato anche un grosso incendio le cui fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni vicine.Continua a leggere

Al culmine di una lite - lancia una tazzina di caffè contro la moglie - ma colpisce la figlia di due mesi e la Uccide : L’uomo che si reso colpevole dell’omicidio più assurdo della figlia di soli due mesi si chiama Anthony Benjamin Grove e ha 39 anni. L’uomo, originario dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America, al culmine di una delle frequenti liti con la moglie, le ha lanciato contro una tazzina di caffè bollente. La donna è riuscita a schivarla ma la tazzina ha colpito in pieno la figlia della coppia di soli due mesi. Il forte impatto ha provocato ...

Australia - mamma perde la custodia della figlia e la Uccide. La piccola aveva tre anni : La tragedia nella città di Orange, nel New South Wales. Subito dopo aver ucciso la piccola, la madre si è sballata con alcune droghe. Tragedia in Australia, Una madre ha perso la custodia della sua bimba e, in preda alla disperazione, l'ha uccisa. È quanto accaduto nella città di Orange nel New South Wales. La piccola Isla Gurney aveva solo tre anni.\\ Stando a quanto riportato, la custodia della bimba era stata data esclusivamente ...