Caserta | confessa il sacerdote accusato di abusi da una bimba di 11 anni | ‘Sono pentito’

(Di martedì 12 novembre 2019) Si è svolto nelle scorse ore, all’interno del carcere di Secondigliano, l’interrogatorio di garanzia di don Michele Mottola. Ilera stato arrestato l’8 novembre scorso con l’accusa disu minore nei confronti di una bambina di 11che, per farsi credere, era arrivata a registrare l’audio dei suoi incontri con il parroco della chiesa di San Giorgio Martire, a Trentola Ducenta, in provincia di. Solo dopo aver ascoltato le sconvolgenti richieste del prete alla piccola, i genitori si erano recati prima dalle autorità religiose e poi in commissariato per denunciare quanto accaduto. Nell'incontro con il Gip, Antonino Santoro, Mottola è apparso molto provato dai giorni di detenzione in un reparto speciale dell’istituto penale. Pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, ilha rilasciato una breve dichiarazione spontanea in cui ha praticamente ...

