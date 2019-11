Bonus asilo anticipato a gennaio 2020 | lo ha annunciato il ministro Roberto Gualtieri

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Il contributo economico delnido scatterà dal primoe non dal mese di settembre, come era stato reso noto in un primo momento. La variazione del programma è stata comunicata direttamente daldell'Economiain occasione di una recente audizione al Senato in merito alla Manovra economica del Governo. Ilha sottolineato, inoltre, che grazie al calo dello spread ci saranno notevoli risparmi per le casse dello Stato, preventivando un possibile risparmio di circa 2,7 miliardi per l'anno in corso e di 6,7 miliardi per il, che contribuiranno alle coperture del rafforzamento della misura economica.asili nido dal primo: le fasce di reddito interessate alla misura Non sono stati ancora resi noti con esattezza i dettagli del nuovo, la certezza è che partirà dale che sarà legato all’Isee familiare. Il...

