Alluvione nell’Alessandrino | l’acqua devasta un centro riabilitativo | danni e disagi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Al via la conta deiin seguito al violento maltempo che nella notte hato la Liguria e il basso Piemonte causando. Una notte che in molti ricorderanno, come mostra questo video proveniente da una Casalnoceto (AL) che evidenzia la potenza dell’della notte. L’di ieri nella provincia di Alessandria ha avuto l”epi’ in paesi e colline dove nasce la docg Gavi. “Cantine, abitazioni, locali pubblici e vigneti sono stati danneggiati – racconta il presidente del Consorzio di Tutela, Roberto Ghio – La viabilità è in parte bloccata o compromessa. Il territorio è messo ancora una volta a dura prova. Di fronte a questa calamità, che ha colpito cosi’ pesantemente la popolazione e tanti associati, al fine di favorire la tempestiva ripresa dell’attivita’ lavorativa ...

RadioItalia : Il maltempo ha investito duramente alcune regioni del nord Italia. Grave la situazione in Piemonte nell’ Alessandri… - repubblica : L'ondata di maltempo nell'Alessandrino: un morto, oltre cento sfollati #Alluvione - repubblica : L'ondata di maltempo nell'Alessandrino: il presidente del Piemonte Cirio chiede lo stato di emergenza. Ripristinati… -