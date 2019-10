CorSport | De Laurentiis stringe un patto con Ancelotti e per la prima volta il pubblico è

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Con le sue parole il presidente ha stretto uncon il tecnico, indicando la porta a chi non ci sta Il Napoli si riprende dopo settimane di “anoressico pallone e risultati costipati”, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport. La strada l’ha indicata il presidente Aurelio Decon le parole pronunciate in settimana. “Se il campo non fa scorgere ancora bella e chiara la mano dell’allenatore, di sicuro non nasconde quella del presidente. Ora che, come dacon il coach, è stato dato spazio a tutti per comprendere il valore di ognuno di quei giovanotti, è arrivato il tempo di mettere un freno alle rivoluzioni e definire ruoli e gerarchie. Insomma: basta esperimenti, amico”. Marolda definisce così il pensiero del presidente che ora l’allenatore dovrò trasformare in nomi e formazione. Valdano diceva che “il calciatore è un uomo insicuro, ha paura, cerca riparo in ...

