VOTO BREXIT Dietro le quinte del giorno più lungo di Westminster

Brexit - il papà di Boris Johnson in Puglia : "Mio figlio? Dopo il VOTO ha bisogno di una vacanza qui" : Stanley a Bari Dopo una tre giorni dedicata alla Puglia da giornalista inviato del Daily Mail: "Prima della Casa Bianca o di Mosca, il posto dove andare è la Puglia"

Brexit : appesi a Westminster - ancora una volta - per un solo VOTO : “Accordo giusto, razionale, eccellente. Sono fiducioso che i parlamentari lo approveranno”. Nonostante la pioggia di no che gli arriva da Londra, da parte degli unionisti nord-irlandesi, i Laburisti, i Lib-dem, a Bruxelles Boris Johnson è raggiante, convinto che l’intesa raggiunta oggi con l’Ue sulla Brexit, dopo lunghe giornate e una nottata intera di trattative estenuanti, passerà il vaglio del Parlamento ...

Brexit - riapre la Camera dei Comuni. Ministro Cox sfida le opposizioni : “Questo Parlamento è morto - consentite al Paese di andare al VOTO” : Sono ripresi salutati da un’ovazione dei member of parliament i lavori a Westminster. Nel pomeriggio Boris Johnson parlerà alla Camera dei Comuni, ma intanto è iniziato il redde rationem conseguente alla bocciatura da parte della Suprema Corte della decisione del governo Tory di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, due settimane prima della data di uscita del Regno Unito dall’Ue prevista per il 31 ...

Regno Unito nel guado Brexit - Westminster chiude e per ora niente VOTO : Il Parlamento britannico chiude i battenti per cinque settimane, per volere di una contestatissima decisione del governo Tory di Boris Johnson, mentre il Regno Unito resta in mezzo al guado della Brexit. E lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, annuncia clamorosamente le sue dimissioni in aula, in aperta polemica con il primo ministro.Il caos politico che agita il Regno Unito a meno di due mesi dalla scadenza ufficiale del 31 ottobre, ...

Brexit - Westminster chiuso da oggi : per ora niente VOTO : Il Parlamento britannico è chiuso per ordine del Governo, ma nell'ultima giornata di lavori prima della sospensione forzata i deputati hanno inflitto due sconfitte a Boris Johnson

Caos Brexit. Lunedì Boris ritenterà la carta del VOTO anticipato. Ecco cosa può succedere : Le montagne russe in cui si è avventurata la politica britannica sono un territorio inesplorato che rende difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni anche per la stampa britannica. Dalla Bbc al Guardian, i principali siti di notizie cercano di delineare i possibili scenari dopo le due batoste subite nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson – 1) l’approvazione alla Camera dei Comuni della legge per fermare ...

Brexit - 2° ko per Johnson : bocciata anche la mozione per il VOTO anticipato il 15 ottobre : Due ko in un solo giorno. Prima l’ok alla legge anti-no deal presentata dai laburisti e approvata grazie ai voti di una ventina di Tory ribelli, poi il no alla mozione per portare il Regno Unito a elezioni anticipate. A distanza di una manciata di ore l’una dall’altra, la Camera dei Comuni infligge due sconfitte a Boris Johnson e alla sua strategia di puntare dritto all’uscita di Londra dall’Ue senza accordo per ...

Brexit - ok della Camera dei Comuni a legge anti no-deal : Johnson battuto. Bocciata la sua mozione per VOTO 15 ottobre : Via libera definitvo della Camera dei Comuni britannica alla legge anti no-deal, ovvero per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson, sconfitto, ha presentato una mozione di sfiducia per...

Brexit caos - governo Johnson ko al primo VOTO sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Dopo la sconfitta Johnson vuole andare alle urne il 15 ottobre. Oggi il VOTO contro la no deal Brexit : Una magra vittoria all’indomani di una pesante sconfitta per Boris Johnson. Dopo essere andato sotto di 27 voti ai Comuni sulla calendarizzazione della legge anti no deal, e aver espulso immediatamente i Tory dissidenti, il premier britannico ha ricevuto il secondo parere favorevole dal tribunale sulla sua decisione di sospendere il parlamento dalla settimana prossima al 14 ottobre. Il giudice della suprema corte scozzese, ha ...

Brexit - schiaffo a Boris : oggi il VOTO per il rinvio a gennaio. Londra verso nuove elezioni : Pugnalato dai suoi e sconfitto in Parlamento, che oggi vota il rinvio della Brexit. Lui per risposta vuole le elezioni

Boris Johnson ha perso un VOTO importante su Brexit : Il Parlamento britannico ha scelto di votare domani una legge per evitare il "no deal": se passasse, il premier vuole chiedere nuove elezioni

Brexit : VOTO decisivo sul No-deal - Johnson minaccia elezioni : Brexit: voto decisivo sul No-deal, Johnson minaccia elezioni “MPs face last chance to block a No-deal Brexit”. Questo il titolo del principale articolo del Financial Times di oggi, il più importante quotidiano economico-finanziario britannico. “I deputati hanno di fronte a loro l’ultima possibilità per bloccare una Brexit senza accordi”. Quella di oggi, martedì 3 settembre, è un’altra data cruciale per la ...

BREXIT - MOZIONE ANTI-NO DEAL IN PARLAMENTO/ Johnson va sotto? Ipotesi VOTO anticipato : BREXIT, Boris Johnson pensa ad elezioni anticipate per il prossimo 14 ottobre se oggi fosse approvata dal PARLAMENTO una MOZIONE 'ANTI-NO DEAL'. Gli scenari