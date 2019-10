Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Piazza San Giovanni a Roma oggi si è riempita della manifestazione del centrodestra contro il governo oltre le bandiere Tricolori manifestanti hanno quelle dei singoli partiti che partecipano quindi Forza Italia Lega Fratelli d’Italia della Lega Salvini è uscito sul palco per un breve saluto alla ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Terremoto Ultime Notizie - scossa in Emilia la terra trema in provincia di Ferrara : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, di lieve entità è stata registrata con un epicentro a 10 chilometri circa da Ferrara. L’evento sismico è avvenuto alle ore 5,25 di oggi. Vista l’entità lieve della scossa non sono stati registrati danni né a cose né a persone. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Ferrara in ...