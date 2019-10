La difesa dell' ambiente? Passa per la tecnologia

La difesa della diversità è diventata paranoica e vede offese ovunque - : Marco Gervasoni Definirsi in base alle scelte sessuali o ai dati biologici? Un regresso, dice Douglas Murray S iete neri ma sostenitori di Trump? Vi chiameranno black face, finti neri, zio Tom. Siete donne ed elettrici o peggio leader di partiti conservatori o sovranisti? Sarete considerate nemiche delle battaglie per «rompere il tetto di cristallo», se non proprio fasciste da rapare a zero. Siete infine omosessuali e non di ...

L'esercito di Assad verso il nord della Siria in difesa dei curdi. Francia e Italia chiedono alla Turchia di fermarsi : Le truppe di Assad, con l’assenso di Putin, si muovono in difesa dei curdi della Siria del nord e sono vicine al confine con la Turchia. Dopo che gli americani hanno lasciato quei territori le popolazioni aggredite dalla Turchia guardano all’esercito Siriano come ultima speranza. I militari di Bashar al-Assad prenderanno posizione nelle prossime 48 ore nelle roccaforti curde di Kobane e Manbij.Oggi i ministri degli esteri Ue si ...

Concorsi Ministero dell'Interno e della difesa-Aeronautica Militare : cv a ottobre-novembre : Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'inserimento di varie unità di personale professionale in qualità di esperto e tenente, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha proclamato un avviso pubblico per l'assegnazione con contratto a prestazione d'opera tramite procedimento di selezione ...

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Il sindaco di Modica a difesa dell'ospedale Maggiore : Il sindaco di Modica a difesa dell'ospedale Maggiore di Modica. Nello specifico si chiede l’inserimento dell’astanteria presso il Pronto Soccorso

Manolas direttore della difesa - al suo fianco Luperto : Manolas. Sarà lui oggi il leader del reparto difensivo. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, segna una partita sì e ...

Concorsi Ministero dell'Interno e Agenzia Industrie difesa : candidature 24 e 28 ottobre : Il Ministero dell'Interno e l'Agenzia Industrie Difesa hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di responsabile, funzionario, assistente amministrativo e assistente informatico, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha bandito una procedura di mobilità esterna volontaria, per l'assegnazione di un ...

In difesa dei tortellini (e della tradizione) : Andrea Indini ?Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/indini/2019/10/01/in-difesa-dei-tortellini-e-della-nostra-tradizione/In difesa dei tortellini(e della tradizione)

Inter - Godin muro della difesa ma “non mi sento un leader” : “Se mi sento gia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, mi sento importante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lunga Intervista a ‘Marca’, Diego Godin, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’Inter. “Milano? No, non ho ancora avuto ...

Cambiamenti climatici - l'information technology può sostenere la difesa dell’ambiente : Il dimezzamento delle emissioni entro il 2030 è effettivamente realizzabile e il settore della tecnologia digitale è fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Sia attraverso la sua capacità di ridurle direttamente, sia come fautore dell’azione per il clima

Il Sole 24 ore - anche il gruppo chiede al giudice di patteggiare. La difesa dell’ex direttore Napoletano : “Proscioglimento” : Deciderà il 29 ottobre il giudice per l’udienza preliminare sulle posizioni degli ex vertici e l’ex direttore de Il Sole 24 Ore imputati per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. Dopo l’ex ad Donatella Treu e l’ex presidente Benito Benedini, anche il gruppo, imputato a Milano in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti nella vicenda sulle presunte irregolarità nei conti della società, ha chiesto ...