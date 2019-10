Albertini | ' Milan fai come Juve | club diventato moderno mantenendo senso di appartenenza'

Milan - Albertini : “Più che amarezza c’è dispiacere - è come se il club ogni anno dovesse ripartire da zero” : “Più che amarezza , c’è dispiacere nel vedere una squadra in difficoltà, quello che si avverte dall’esterno è che il club sta attraversando un momento di confusione”. Sono le parole dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini , attuale presidente del Settore Tecnico della Figc. A margine della presentazione del primo corso per responsabile del settore giovanile, presentato oggi a Coverciano, l’ex ...

Albertini : «Il nuovo stadio sarà un vantaggio per Milano» : L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, si schiera a favore della costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. In un’intervista a Linkiesta, Albertini afferma di aver cambiato idea circa l’abbattimento di San Siro per fare spazio al nuovo impianto voluto dalle due società di calcio. «All’inizio mi sembrava uno spreco di risorse e poi […] L'articolo Albertini: «Il nuovo stadio sarà un vantaggio per Milano» è ...