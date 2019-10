Siria | Trump | “Ue si riprenda prigionieri Isis” Putin media l’intesa curdi-Assad Al

Siria - i curdi si alleano con Damasco. Trump : «Ue si prenda i prigionieri Isis» : Clamorosa svolta nella guerra nel Nord-est. Le forze curde hanno trovato un accordo con il regime di Assad, impensabile fino a qualche giorno fa. Intanto la Casa Bianca alza la voce con gli alleati

Siria - Trump : “L’Europa si riprenda i suoi prigionieri Isis”. L’Italia chiede al Consiglio Ue l’embargo sulle armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le provincie di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - Erdogan : «L’embargo alle armi non ci fermerà». Trump ritira altri mille soldati - gli sfollati sono 130mila : Il presidente risponde alle pressioni dell’Europa: «La Turchia non consentirà la creazione di uno Stato terroristico nel nord della Siria»

Turchia - l'Onu : rischio 400.000 sfollati. Trump ritira mille soldati dal nord Siria : Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti...

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

CAOS Siria/ Trump e l'effetto-Vietnam che cambia di nuovo tutto : Le decisioni di Trump che hanno dato il via libera a Erdogan rimescolano di nuovo tutta la situazione mediorientale. Con esiti imprevedibili

Siria - Trump ci ripensa e si candida a "mediatore" : Criticato all’interno, tacciato di tradimento dall’esterno. Donald Trump prova a vestire i panni del “mediatore” sul fronte Siriano. Il presidente Usa su Twitter ipotizza una mediazione americana per un’intesa tra turchi e curdi. “Si sono combattuti l’un l’altro per 200 anni - scrive il tycoon - ora abbiamo una di tre scelte: inviare migliaia di soldati e vincere militarmente, colpire la Turchia ...

Siria : Israele spiazzato da Trump - mano tesa a curdi : Il tradimento del presidente americano, Donald Trump, nei confronti dei curdi - fino a ieri alleati fondamentali sul terreno contro l'Isis, oggi abbandonati alla merce' dell'offensiva militare di Ankara - ha fatto risuonare un nuovo campanello d'allarme in Israele. A preoccupare i vertici politici e militari dello Stato ebraico non e' solo la sorte dei valorosi combattenti, con i quali dagli anni '60 Tel Aviv intrattiene discreti legami militari ...

Trump manda segnali confusi sulla guerra al confine turco-Siriano : Roma. Ieri il presidente americano Donald Trump ha ammesso di avere creato una situazione che presenta rischi enormi. Non lo ha fatto in modo esplicito, ma ha scritto su Twitter che i militari americani in Siria hanno preso in consegna dai curdi due dei “Beatles”, gli aguzzini dello Stato islamico c

Siria - Trump : “Amo i curdi - ma loro non ci hanno aiutati nella Seconda guerra mondiale” : Donald Trump ha detto di “amare” i curdi ma oggi ha voluto fare una precisazione, sostenendo che “non hanno aiutato” gli Usa nella Seconda guerra mondiale e nello sbarco in Normandia. “I curdi si battono per la loro terra”, ha proseguito il presidente americano, sottolineando che comunque gli Stati Uniti hanno fornito loro una grande quantità di soldi, munizioni ed armi. “Detto questo, amiamo i ...

Siria - Turchia : "Colpiti 181 obiettivi". Sdf : "Bombe su prigione con membri Isis". Prima i raid aerei, poi l'avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l'offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell'operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. "I nostri eroici commando ...

L’operazione turca in Siria dimostra che Trump ha abbandonato i curdi : Il disimpegno statunitense lascia campo libero a una potenza regionale predatrice che agisce difendendo i propri interessi. Leggi

Siria - Trump : “Il Pkk ha lavorato con gli Usa”. Ma per Washington è un gruppo terroristico : “Mi piacciono i curdi“. Donald Trump cerca e centellina le parole mentre parla della posizione assunta da Washington sulle operazioni militari avviate dalla Turchia nel nord della Siria. E pronuncia parole che non ci si attenderebbero da un presidente degli Stati Uniti: i curdi “hanno molte frazioni al loro interno, come il Pkk, che ha lavorato con noi“. Il Partito del lavoratori del Kurdistan, quindi, secondo il tycoon ...