Berlusconi | il 19 ottobre anch' io in piazza per la libertà

Berlusconi - il 19 ottobre sarò in piazza : 19.04 "Il 19 ottobre sarò anche io in piazza a Roma per protestare, perché questo governo e questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi sulla manifestazione contro il governo promossa dalla Lega a Roma il prossimo 19 ottobre. L'annuncio è avvenuto nel corso della kermesse del partito a Milano, #IdeeItalia.

Cast e personaggi di 1994 – La Serie - dal 4 ottobre su Sky e in streaming : la fine della trilogia - l’inizio del Berlusconismo : L'ultimo atto, il più interessante e pregno di eventi che hanno dato l'imprinting alla Seconda Repubblica, è in onda da venerdì 4 ottobre su Sky: Cast e personaggi di 1994 - La Serie arrivano nelle stanze del potere nell'ultimo capitolo della trilogia sugli anni di Tantentopoli, sulla genesi del berlusconismo e sulla fine della cosiddetta Prima Repubblica, ma più in generale del modo di fare politica tipico del Novecento. Il nuovo "partito ...

Silvio Berlusconi - rivolta in Forza Italia : "Il 19 ottobre in piazza con Salvini" - l'ultima grana azzurra : Il centrodestra prova a restare unito per cercare di dare una degna opposizione al governo giallo-rosso ma resta tesissimo il clima, soprattutto dentro Forza Italia, in vista della manifestazione del 19 ottobre già annunciata da Matteo Salvini dopo la nascita del Conte bis. Le chat del Coordinamento

Trattativa - Berlusconi teste o indagato di reato connesso? Il 3 ottobre i giudici decidono in che veste sentire l’ex premier : Sarà il 3 ottobre prossimo che la corte d’assise d’appello di Palermo deciderà in che veste sentire giuridica Silvio Berlusconi: testimone o indagato per reato connesso? Lo hanno reso noto i giudici che celebrano il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, nell’udienza di oggi. A citare il leader di Forza Italia è stata la difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri. Ieri nella cancelleria della Corte i difensori di ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Salvini e Berlusconi insieme in piazza il 19 ottobre : Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle ...

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...