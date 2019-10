LIVE Superbike | GP Argentina 2019 in DIRETTA | gara1 | prima fila per Bautista | Van der

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:43 La gara odierna, come tutte quelle rimanenti in questo Mondiale, non avrà più validità ai fini della classifica, visto che il titolo è già nelle mani di Jonathan Rea. 20:40 Il via sul tracciato di San Juan Villicum è previsto alle ore 21:00 italiane (le 16:00 locali). 20.37 Nel pomeriggio italianosi è aggiudicato la superpole, inci saranno anche Van der Mark e Rea. 20:34 Buonasera e benvenuti alladi Gara-1 del Gran Premio didella. Programma e tv della giornata – Cronaca FP2 – Risultato FP1 – Alex Lowes in Kawasaki nel 2020 – La preview del weekend del GP diBuonasera e benvenuti alladi Gara-1 del Gran Premio didella. Sul tracciato di San Juan Villicum alle ore 21.00 italiane (le 16.00 ...

