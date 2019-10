Un Passo dal cielo | anticipazioni 24 ottobre | Francesco affronta Bruno per salvare Klaus

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 10 ottobre : vince Un Passo dal cielo 5 con 4.3 milioni di telespettatori : La fiction di Rai 1 ‘Un passo dal cielo 5‘ vince il prime time di giovedì 10 ottobre con 4.361.000 telespettatori (share 20.1%) con un incremento di 1,5 punti rispetto alla scorsa settimana. Ascolti tv prime time Su Canale 5 ‘Eurogames’ condotto da Ilary Blasi con Alvin ha avuto 2.072.000 (share 10.8%) e su Italia 1 ‘Le Iene Show’ è stato seguito da 1.683.000 telespettatori (share 10.8%). Bene su Rai3 ...

Un Passo dal cielo 5 - trama 6° episodio : a San Candido arriva Giulio : Proseguirà giovedì 17 ottobre su Rai 1 'Un passo dal cielo 5', la serie tv italiana ambientata in Trentino Alto-Adige nel piccolo comune di San Candido. Il nuovo episodio sarà il sesto dell'inedita quinta stagione, che si compone di dieci appuntamenti. Al centro della trama ci saranno come sempre le vicende del comandante della Forestale Francesco Neri e di tutti gli altri personaggi alle prese con i misteri che si nascondono dietro Deva. ...

Ascolti TV | Giovedì 10 ottobre 2019. Un Passo dal Cielo 20.1% - Eurogames e Le Iene al 10.8% - l’Under 21 al 6.5% : Un Passo dal Cielo 5 - Serena Autieri Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.361.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 2.072.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 907.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.683.000 spettatori (10.8%). Su Rai3 l’incontro dell’Under ...

La svolta di Niccolò Fabi "Passo dall'Io al Noi per capire me stesso" - : Ferruccio Gattuso «Tradizione e tradimento» è la colonna sonora di un tour. Fra colori elettronici e intimismo Ci ha provato, a prendere un'altra via. Ma, come ha spiegato ieri in un angolo milanese lontano dai rumori e dalle corse, un locale in Città Studi che già dal nome, «Il giardino blu», sembra evocare la sua indole raccolta, «non mi stavo evolvendo, stavo solo perdendo identità». Così Niccolò Fabi è tornato sui suoi passi e ha ...

“Un Passo dal cielo 5” – Quinta puntata di giovedì 10 ottobre 2019 – Anticipazioni e trama. : Un passo dal cielo è la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell’ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. Questa sera quinto appuntamento con un passo dal […] L'articolo “Un passo dal cielo 5” – Quinta puntata di giovedì 10 ottobre 2019 – ...

Un Passo dal cielo 5 : Francesco vicino a Elena - anticipazioni 17 ottobre : Un passo dal cielo 5 anticipazioni sesta puntata in onda giovedì 17 ottobre: Emma gelosa di Francesco, cosa succede con la psicologa Elena Salvi? La trama di Un passo dal cielo 5 si sta intricando puntata dopo puntata. Se all’inizio abbiamo avuto modo di scoprire cosa fosse successo tra Francesco ed Emma, scoprendo che l’amore […] L'articolo Un passo dal cielo 5: Francesco vicino a Elena, anticipazioni 17 ottobre proviene da ...

UN Passo dal CIELO 5/ Anticipazioni puntate 17 e 10 ottobre : minacce per Elena : Un PASSO dal CIELO 5, Anticipazioni puntate 17 e 10 ottobre, Raiuno: Elena subirà delle minacce da una persona sconosciuta. Francesco cercherà di scoprire di chi si tratta

Un Passo dal Cielo 5 : anticipazioni sesta puntata di giovedì 17 ottobre 2019 : Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti e Enrico Ianniello Dieci puntate dirette da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà per Lux Vide e Rai Fiction, compongono la quinta stagione di Un Passo dal Cielo. La storia d’amore tra Francesco (Daniele Liotti) ed Emma (Pilar Fogliati) sarà sempre al centro della scena, insieme a tanti misteri che scuoteranno la vita a San Candido. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di ...

Spoiler Un Passo dal Cielo 6ª puntata : la Giorgi farà i conti col ritorno di suo fratello : Prosegue l'appuntamento in prime-time su Rai 1 con la fiction Un Passo dal Cielo 5, di cui la prossima settimana andrà in onda la sesta delle dieci puntate previste. Un appuntamento imperdibile per gli oltre 4 milioni di telespettatori che si sono appassionati alle nuove vicende che hanno come protagonisti Francesco e tutti gli altri abitanti di San Candido. Le anticipazioni della puntata del 17 ottobre rivelano che Elena vivrà un momento ...

Un Passo dal cielo 5 - spoiler 17 ottobre : Isabella contesa tra Valeria e il papà Ezio : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un passo dal cielo 5, la serie tv con protagonista Daniele Liotti e Pilar Fogliati che sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico sulla rete ammiraglia. Gli spoiler della sesta puntata di giovedì 17 ottobre su Rai Uno, rivelano che Isabella sarà divisa tra il papà Ezio e la zia Valeria Ferrante mentre Francesco Neri si avvicinerà ad Elena Salvi. Un passo dal cielo 5, sesta puntata: Ezio vuole ...