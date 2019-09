Milano | esplosione in ditta che vende cannabis light | i sospetti sull’uso del butano per

**Milano : esplosione Trezzano - feriti proprietario e i 2 figli** : Milano, 20 set. (AdnKronos) - I tre feriti dell'esplosione nella ditta "Three of Light" di cannabis light legale a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sono il padre di 66 anni, proprietario della ditta e i due figli di 20 e 25 anni. Sulle cause, i vigili del fuoco hanno confermato che dur

**Milano : esplosione Trezzano - feriti proprietario e i 2 figli** : Milano, 20 set. (AdnKronos) – I tre feriti dell’esplosione nella ditta “Three of Light” di cannabis light legale a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sono il padre di 66 anni, proprietario della ditta e i due figli di 20 e 25 anni. Sulle cause, i vigili del fuoco hanno confermato che durante la lavorazione dei prodotti sono esplose delle bombolette a gas. Sull’innesco ancora nessuna notizia. ...

Milano : esplosione Trezzano - incendio spento : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Il sindaco Fabio Bottero di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, scrive su Facebook che l'incendio alla ditta "Tree of Light" di cannabis light leggera è stato spento.

Milano : esplosione Trezzano - prognosi riservata per uno dei feriti : Milano, 20 set. (AdnKronos) – Uno dei tre feriti dell’esplosione alla ditta “Three of Light” di cannabis light in viale Edison a Trezzano sul Naviglio, è un ragazzo di 25 anni che ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado tra volto e torace. Al momento sono in corso le valutazioni del chirurgo plastico dell’ospedale di Niguarda, su un possibile intervento. Il ragazzo rimane in prognosi riservata. ...

Milano : esplosione Trezzano - 2 codici rossi e 1 giallo : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Due feriti in codice rosso e uno in giallo dopo l'esplosione della fabbrica di cannabis light legale "Three of Light" a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. I due codici rossi si trovano uno all'ospedale Niguarda e uno all'ospedale San Gerardo. Lo precisa l'Azi

Milano : sindaco Bottero - ‘nessun rischio per l’ambiente a Trezzano dopo esplosione’ : Milano, 20 set. (AdnKronos) – “Nessun rischio per l’ambiente”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero. “L’incendio è ridotto, ma non ancora spento. Ci sono tre feriti già soccorsi da ambulanze e trasportati in ospedale. Presenti sul posto Carabinieri Compagnia di Corsico, Polizia Locale Trezzano, Protezione Civile Gruppo di Trezzano, Associazione Nazionale ...

Milano, 20 set. (AdnKronos) – E' La ditta Three of light di cannabis light legale quella coinvolta nell'esplosione e poi incendio in via Monte Edison a Trezzano sul Naviglio. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all'esplosione.