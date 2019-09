Juve | Buffon contro Verona ricomincia da dove aveva lasciato nel 2018

CorSport : Juve-Verona - spazio a Dybala. In porta torna Buffon : Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Maurizio Sarri per la partita della Juventus contro il Verona, oggi allo Stadium. In attacco potrebbe toccare di nuovo a Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe essere schierato al posto di Higuain. A centrocampo si riposerà uno tra Pjanic e Khedira. Bentancur è candidato a partire titolare. Sulle fasce, potrebbe giocare Cuadrado in difesa con Bernardeschi se Danilo o Alex Sandro dovessero ...

Juve - Buffon se sarà titolare contro il Verona arriverà a 902 presenze con vari club : Un nuovo record sta per compiere Gianluigi Buffon. Infatti, il portiere della Juventus, qualora (come pare) dovesse scendere in campo con la sua squadra oggi pomeriggio contro l'Hellas Verona, arriverà a quota 902 presenze giocate in carriera con i vari club, agganciando così in questa particolare classifica la leggenda rossonera Paolo Maldini. Si tratta del suo "secondo debutto in bianconero". Dopo una breve parentesi di un anno al PSG, Buffon ...

Probabili formazioni Juventus-Verona : scalpitano Dybala - Demiral - Rabiot e Buffon : Juventus-Verona è uno degli incontri in calendario per la quarta giornata di serie A ed fissata per sabato 21 settembre alle ore 18. Le due formazioni vanno a caccia di punti, seppur con ambizioni diverse. Per la Juventus è indispensabile vincere per rimanere nel gruppo delle primissime, attualmente capeggiato dall'Inter, ancora a punteggio pieno. Il Verona cerca punti salvezza anche se va detto che finora il cammino della squadra scaligera è ...

Juventus - Buffon : “L’importante è partire col piede giusto. La trasferta a Parma non è soft” : “La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juve, al Tardini ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l’avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare al Napoli ci ...

Juventus - Buffon : “E’ passato più di un mese dal mio ritorno - ho subito ritrovato il feeling” : “E’ passato poco più di un mese dal ‘ritorno a casa’ alla mia Juventus. Un mese per conoscere i nuovi compagni e riabbracciare gli amici di mille battaglie (e moltissime vittorie!) sul campo. Ma anche per ritrovare subito il feeling con i tifosi bianconeri. L’accoglienza ricevuta sabato al mio ingresso in campo alla Friends Arena di Stoccolma è stata davvero emozionante e per questo voglio ringraziare ...

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...

Juventus - Sarri : “Primo tempo sotto ritmo. CR7 su ottimi livelli - Buffon si è fatto trovare pronto” : “Abbiamo fatto una partita simile a quella con il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e difficoltà a difendere nelle zone alte del campo e costretti di conseguenza a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più coraggio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della gara amichevole vinta ai rigori con l’Inter. “Sono partite che secondo me lasciano ...

International Champions Cup – Juventus-Inter termina ai rigori : il derby d’Italia ai bianconeri - Buffon decisivo : La Juventus trionfa ai rigori contro l’Inter nell’International Champions Cup: Buffon decisivo E’ andato in scena oggi un primo assaggio speciale di quello che vedremo nel corso della stagione 2019-2020 di Serie A. Oggi si sono sfidate in campo la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte per l’International Champions Cup. Dopo un’autorete di De Ligt che ha permesso ai nerazzurri di portarsi ...