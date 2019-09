Scherma,mondiali paralimpici: Vio d'oro

A Cheongju, in Corea del Sud, Bebe Vio conquista il titolo di campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B.E' il terzo titolo iridato consecutivo dell'azzurra,dopo quelli vinti ad Eger nel 2015 e a Roma nel 2017. L'esultanza per la Vio è giunta alla stoccata del 15-5 con cui,nell'assalto finale, ha superato la cinese Xiao Rong "Adesso l'obiettivo sulla gara a squadre di domenica-ha detto la Vio-. Poi penseremo alle Olimpiadi di Tokyo 2020" Per l'Italia è il quinto oro centrato nella rassegna iridata coreana.(Di giovedì 19 settembre 2019)