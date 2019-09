Tennis | WTA Guangzhou 2019 | Jasmine Paolini vola ai quarti di finale! L’azzurra vince la

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Parlare di vittoria con gli “attributi” non è certo un’esagerazione.continua la propria avventura in Cina e si qualifica aidi finale del WTA di. La 23enne originaria di Bagni di Lucca ha conquistato la sesta vittoria stagionale in un main draw e, dopo aver sconfitto nel precedente turno la slovena Tamara Zidansek, si è tolta la soddisfazione di superare la padrona di casa Saisai Zheng, numero 37 del mondo. Una partita che, sulla carta, sembrava essere tutta favorevole alla cinese, considerando le differenze in classifica tra le due., invece, si è imposta con lo score di 7-5 3-6 7-5 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Per l’azzurra, vincitrice di due titoli ITF in questa stagione (Curitiba e Brescia) e aidi finale del torneo di Palermo, un riscontro davvero considerevole, frutto di un’annata dal sapore ...

