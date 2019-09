Calcio | Champions League 2019-2020 | Napoli-Liverpool 2-0 Impresa al San Paolo | Mertens e

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019)delall’esordio nelladi, i partenopei hanno mandato in visibilio il pubblico del Sansconfiggendo ilper 2-0: numero antologico dei ragazzi di Carlo Ancelotti che hanno annichilito i Campioni d’Europa con una prestazione incisiva, tonica, propositiva e volitiva per tutti i 90 minuti riuscendo a trovare la rete risolutrice a 10′ dal termine dell’incontro col rigore trasformato daprima della marcatura di Llorente in pieno recupero. Si tratta di una vittoria fondamentale per gli azzurri che affiancano il Salisburgo in testa al gruppo E (gli austriaci hanno sconfitto il Genk per 6-2): primo passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Ancelotti si affida a un tonico 4-4-2, punta sul tandem offensivo Lozano-supportato a ...

MatteoBarzaghi : Alla vigilia dell’esordio in Champions League, cena “storica” a Milano per l’Inter. immagini esclusive. Passato, pr… - SkySport : ?? Il video #SkySport #Higuain - SkySport : ?? #AccaddeOggi: #17settembre 2002 ? La prima in #Champions di #Ibrahimovic ?? Che gol all’esordio contro il Lione?… -