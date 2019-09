Taste of Roma | dal 19 al 22 settembre si celebra l’alta cucina Tema di quest’anno

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dal 19 al 222019 si aprono le porte dell’ottava edizione diof, l’evento che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. 14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet. Il colore e il suo abbinamento al cibo sarà ildi questa edizione diofche prenderà vita nel piatto icona che ogni chef realizzerà ad hoc per raccontare l’evoluzione della propria, permettendo a tutti di percorrere un viaggio che risveglierà tutti i 5 sensi. Per scoprire i menu, cliccare QUI. I RISTORANTI E GLI CHEF DIOF2019: Idylio by Apreda – Francesco APREDA La Pergola – Hotel Rome Cavalieri – Heinz BECK Glass Hostaria – Cristina BOWERMAN La Terrazza Hotel Eden – Fabio CIERVO Osteria Fernanda – Davide DEL DUCA All’Oro – Riccardo DI GIACINTO Sushisen – ...

MENUETTOit : #Food e #Music: Taste of Roma: nella capitale in scena il Festival del Gusto - maria_micola : RT @Rep_Sapori: Dalla griglia ai piatti stellati, la carica degli chef al Taste of Roma - TwitItalianWine : RT @Rep_Sapori: Dalla griglia ai piatti stellati, la carica degli chef al Taste of Roma -