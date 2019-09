Malagò | la lettera al Cio contro Giorgetti Sport e politica | una bomba | saltano le

Lettera del Cio al Malagò - preoccupazioni per la riforma dello sport discussa in parlamento : Olimpiadi Milano-Cortina a rischio? : Il Cio ha inviato una Lettera a Giovanni Malagò contenente delle ‘preoccupazioni’ riguardandi la nuova riforma dello sport discussa in parlamento: in dubbio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di presidente del Coni ma anche nel suo ruolo di Membro Cio che rappresenta il Cio il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo ...